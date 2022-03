Atalanta Sampdoria, quanti elogi per Koopmeiners: «Sostanza e qualità» (Di martedì 1 marzo 2022) Grande prestazione quella di Koopmeiners contro la Sampdoria, l’olandese esaltato dai quotidiani sportivi Teun Koopmeiners si prende l’Atalanta e stende la Sampdoria. Una doppietta da favola per l’olandese, con i quotidiani sportivi che hanno esaltato la sua prestazione contro i blucerchiati. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo con un 7,5 in pagella. LA PAGELLA – «Che compleanno! Stop e diagonale preciso: 2-0. Poi nella ripresa va a segno di forza e di fatto chiude la sfida. Sostanza e qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Grande prestazione quella dicontro la, l’olandese esaltato dai quotidiani sportivi Teunsi prende l’e stende la. Una doppietta da favola per l’olandese, con i quotidiani sportivi che hanno esaltato la sua prestazione contro i blucerchiati. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo con un 7,5 in pagella. LA PAGELLA – «Che compleanno! Stop e diagonale preciso: 2-0. Poi nella ripresa va a segno di forza e di fatto chiude la sfida.». L'articolo proviene da Calcio News 24.

