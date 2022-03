Ascolti tv 28 febbraio 2022 analisi | “Vostro Onore” non sfonda | i vipponi fanno pari in sovrapposizione Ucraina | Iacona in diretta precede Porro di un punto Gruber a 2 milioni | Moreno 1 | 5

Leggi su tvzoom

(Di martedì 1 marzo 2022)al top: Tg1 a 6,395e 26,4%. Su Canale 5 Tg5 a 5,149e 21%. I Soliti Ignoti 5,131e 20,15%. Nella giornata del primo incontro tra le delegazioni die Russia in Bielorussia, per cercare di trovare una soluzione pacifica e fermare il conflitto in corso, alla sera – lunedì 28– è andato in onda il consueto schema generalista. Non c’era più Màkari su Rai1 (5,285di spettatori ed il 24,4% il bilancio dell’ultima puntata) e sull’ammiraglia pubblica ha esordito la fiction. Si è confrontata con il Gf Vip, dove Alfonso Signorini ha proposto l’eliminazione di Nathalie ed Alessandro e mandato al televoto Antonio, Miriana, Davide, Giucas e Sophie. Su Rai2 è andato in onda ...