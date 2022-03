Arrivati da Kiev i primi profughi di guerra: “Grazie a Bergamo per l’aiuto” (Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo. Amina, ancora in braccio alla mamma Svitlana, ha una berretta e un giubbino colorati e non resiste a toccare il nostro con l’indice della manina. Daniil, che invece ha 10 anni, gioca ad arrampicarsi sui muretti suscitando i rimproveri di papà Vasja. E poi ci sono Tatiana e Victor, i nonni, genitori di Svitlana. Incontrandoli fuori dal monastero Matris Domini di Bergamo, sembrano un’allegra famiglia in gita. Invece sono loro i primi “bezhentsi” (profughi in ucraino) accolti in città, proprio nella casa delle suore domenicane in via Locatelli. Sono una famiglia originaria di Kiev, ma sono atterrati questa mattina a Orio al Serio da Parigi, dove sono riusciti a rifugiarsi in tempo non appena hanno sentito iniziare a pronunciare la parola “guerra”. Non parlano italiano, l’inglese ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022). Amina, ancora in braccio alla mamma Svitlana, ha una berretta e un giubbino colorati e non resiste a toccare il nostro con l’indice della manina. Daniil, che invece ha 10 anni, gioca ad arrampicarsi sui muretti suscitando i rimproveri di papà Vasja. E poi ci sono Tatiana e Victor, i nonni, genitori di Svitlana. Incontrandoli fuori dal monastero Matris Domini di, sembrano un’allegra famiglia in gita. Invece sono loro i“bezhentsi” (in ucraino) accolti in città, proprio nella casa delle suore domenicane in via Locatelli. Sono una famiglia originaria di, ma sono atterrati questa mattina a Orio al Serio da Parigi, dove sono riusciti a rifugiarsi in tempo non appena hanno sentito iniziare a pronunciare la parola “”. Non parlano italiano, l’inglese ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrivati Kiev I profughi sperano nell'Italia I tre milioni di abitanti di Kiev sono costretti a cercare riparo nei rifugi anti - bomba ... Sono arrivati lì con l'aiuto del 724th Air Mobility Squadron e altri elementi di supporto all'interno del ...

Ucraina, i mercenari Wagner a Kiev. Obiettivo: uccidere Zelensky E per di più non sono i soli nella capitale ad agire senza scrupoli, perché sono arrivati anche gli ... Nelle scorse ore, Kiev ha denunciato l'evasione dai domiciliari dell'oligarca ucraino di origini ...

Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra: nella notte sirene antiaeree a Kiev Corriere della Sera Negoziati di Gomel: Putin vuole la Crimea e l’Ucraina neutrale Il fatto che Russia e Ucraina si siano trovati a discutere per trovare una soluzione alla crisi che ha portato la guerra in Europa è a tutti gli effetti un enorme passo avanti. Questo non vuol dire ch ...

Le trattative per l’Ucraina mentre continua l’offensiva russa e il voto sugli aiuti militari italiani Buongiorno. Oggi a Gomel, in Bielorussia, riprenderanno i colloqui tra Russia e Ucraina iniziati ieri. Al tavolo ci sono il consigliere di Putin Medinsky e il ministro ucraino della Difesa Reznikov. E ...

