Amici21, ancora scontri tra Rudy Zerbi e un' insegnante! Allievi in tilt (Di martedì 1 marzo 2022) Rudy Zerbi continua ad attaccare un' insegnante di Amici21. Gli Allievi assistono attoniti alla lite Dopo il recente live domenicale e la figura "barbina" di Giò Montana durante l'esibizione sulle cover, Rudy Zerbi torna a scagliarsi contro Anna Pettinelli. L' insegnante di Amici 21, nonché Professoressa di canto di Giò Montana, viene convocata da Rudy Zerbi per fare il punto, insieme ai cantanti, su quanto è successo nelle ultime ore e, soprattutto, durante il live del programma. In studio, quindi, viene mandato in onda il video del maestro d'orchestra – lo stesso che la scorsa domenica ha seguito e giudicato l'esibizione degli Allievi – in cui vengono evidenziate le inesattezze del brano proposto dal gruppo di cantanti e cantautori ...

AmiciUfficiale : Per i cantanti e i ballerini è arrivato il momento di scoprire la CLASSIFICA fatta dagli allievi non ancora al Sera… - solosondaggitv : Abbiamo appena pubblicato 2 sondaggi flash (ancora aperti) con i nomi dei concorrenti di #amici21 in ordine alfabet… - coontrosensoo : ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa: HO MILLE COSE DA DIRTI MA NON LO SOO… - awcfcp : RT @iaaytt: La produzione che smonta le clip per far passare male alex....quando inevitabilmente alex ancora una volta ha ragione...felice… - AndreaD61425392 : Sono riuscito anche a leggere che Luigi è raccomandato,una persona del suo talento musicale che prima dell'ultima p… -