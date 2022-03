Allegri: «Le problematiche muscolari in una stagione ci sono sempre, per noi anche tanti infortuni traumatici» (Di martedì 1 marzo 2022) La Juve continua a perdere pezzi per infortunio. Più gravi quelli di McKennie e Chiesa, per il resto ci sono un po’ di stop muscolari. Domani si gioca la semifinale d’andata della Coppa Italia con la Fiorentina, Allegri in conferenza ha fatto la conta degli assenti: «Non sono preoccupato. Nell’arco di una stagione ci sono sempre delle problematiche muscolari, il problema è che tanti degli infortuni sono traumatici. Giovedì Dybala e Bernardeschi sono a disposizione, Alex Sandro un’altra decina di giorni. Zakaria speriamo di averlo a disposizione per il Villarreal, Chiellini è ancora fuori. De Sciglio stringerà i denti, Bonucci ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) La Juve continua a perdere pezzi pero. Più gravi quelli di McKennie e Chiesa, per il resto ciun po’ di stop. Domani si gioca la semifinale d’andata della Coppa Italia con la Fiorentina,in conferenza ha fatto la conta degli assenti: «Nonpreoccupato. Nell’arco di unacidelle, il problema è chedegli. Giovedì Dybala e Bernardeschia disposizione, Alex Sandro un’altra decina di giorni. Zakaria speriamo di averlo a disposizione per il Villarreal, Chiellini è ancora fuori. De Sciglio stringerà i denti, Bonucci ...

