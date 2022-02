Virginia Raffaele: «Sono cresciuta in un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Virginia Raffaele. Attrice, è soprattutto famosa per le sue imitazioni. Racconta la sua infanzia: è cresciuta nel luna park dei nonni, all’Eur. «Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso e le giostre Sono scappate». Nel luna park i suoi genitori avevano due stand: quello del tiro al Cinzano con i fucili per colpire le bottiglie e quello dei pesci con le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a. Attrice, è soprattutto famosa per le sue imitazioni. Racconta la sua infanzia: èneldei nonni, all’Eur. «nata edentro un, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso e le giostrescappate». Neli suoi genitori avevano due stand: quello del tiro al Cinzano con iper colpire le bottiglie e quello dei pesci con le ...

