Ucraina: Salvini, 'pieno sostegno a Governo ma a guerra non si risponda con guerra' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il Governo italiano ha il pieno sostegno della Lega qualunque sia la decisione che porterà in Europa, però non bisogna rispondere alla guerra con un'altra guerra, altrimenti rischia di essere difficile fermarla". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo una visita alla basilica di San Francesco ad Assisi. "Sono contento -aggiunge il leader del Carroccio- che siano cominciati i dialoghi, che il premier ucraino si sta dimostrando oltre che eroico coraggioso, anche estremamente saggio, nel senso che è colui che è sotto attacco con il suo popolo, con i suoi bimbi con le sue donne, con i suoi medici, con i suoi soldati, però continua a credere nel dialogo. Mi piacerebbe che anche l'Occidente credesse nel dialogo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ilitaliano ha ildella Lega qualunque sia la decisione che porterà in Europa, però non bisogna rispondere allacon un'altra, altrimenti rischia di essere difficile fermarla". Così il segretario della Lega, Matteo, dopo una visita alla basilica di San Francesco ad Assisi. "Sono contento -aggiunge il leader del Carroccio- che siano cominciati i dialoghi, che il premier ucraino si sta dimostrando oltre che eroico coraggioso, anche estremamente saggio, nel senso che è colui che è sotto attacco con il suo popolo, con i suoi bimbi con le sue donne, con i suoi medici, con i suoi soldati, però continua a credere nel dialogo. Mi piacerebbe che anche l'Occidente credesse nel dialogo, ...

