Ucraina, da Klitschko a Lomachenko passando per Usyk: i pugili a difesa di Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dai ring di tutto il mondo, al fronte di Kiev dove è in atto uno dei più grandi assedi della storia recente. Le stelle della boxe Ucraina hanno scelto di arruolarsi per difendere la capitale. Su tutti ovviamente Vitali (sindaco della città) e Wladimir Klitschko, entrambi ex campioni dei pesi massimi e fotografati insieme ai soldati. Tuta mimetica anche per Vasiliy Lomachenko, due volte medaglia d'oro olimpica, una carriera leggendaria tra i dilettanti, oggi tra i migliori pugili pound for pound del mondo. Si trovava in Grecia, è volato a casa dalla Grecia per arruolarsi in un battaglione dell'esercito nei pressi di Odessa. Anche l'attuale campione dei pesi massimi è pronto a combattere. Oleksandr Usyk è tornato da Londra (dove ha incontrato Eddie Hearn per discutere del rematch con ...

