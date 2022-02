Svitolina: “Atp, Wta ed Itf prendano posizione netta. Domani non giocherò a Monterrey” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Elina Svitolina continua a manifestare la propria opposizione nei confronti dell’invasione del proprio Paese, l’Ucraina, da parte delle truppe della Russia. La tennista di Odessa ha chiesto che l’Atp, la Wta e l’Itf prendano una posizione netta nei confronti del conflitto. Nel frattempo, inoltre, ha annunciato il suo forfait dal torneo di Monterrey ed in generale da tutte le partite contro atleti russi e biellorussi finchè questi non vengano riconosciuti come atleti neutrali. Di seguito la nota completa: “Credo che l’attuale situazione imponga una presa di posizione chiara da parte delle nostre istituzioni: Atp, Wta ed Itf. In quanto tale, noi giocatori ucraini abbiamo richiesto di seguire i consigli dell’International Olympic Committee di accettare i nazionali russi ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Elinacontinua a manifestare la propria opnei confronti dell’invasione del proprio Paese, l’Ucraina, da parte delle truppe della Russia. La tennista di Odessa ha chiesto che l’Atp, la Wta e l’Itfunanei confronti del conflitto. Nel frattempo, inoltre, ha annunciato il suo forfait dal torneo died in generale da tutte le partite contro atleti russi e biellorussi finchè questi non vengano riconosciuti come atleti neutrali. Di seguito la nota completa: “Credo che l’attuale situazione imponga una presa dichiara da parte delle nostre istituzioni: Atp, Wta ed Itf. In quanto tale, noi giocatori ucraini abbiamo richiesto di seguire i consigli dell’International Olympic Committee di accettare i nazionali russi ...

