Sonia Bruganelli vuota finalmente il sacco | brutto colpo per Alfonso

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli: “Non rifarei il Gf Vip e spero che vinca Soleil” - PaoloArata6 : @ghostface_twitt Sia Katia che soleil sono due false per non dire altro e grazie a Alfonso signorini e Sonia brugan… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, niente GF Vip a settembre 2022: 'Sempre grata a Signorini' - infoitcultura : Sonia Bruganelli, il paradosso del Gf Vip: l’opinionista è furiosa - infoitcultura : GF Vip 6, Sonia Bruganelli: 'Alla fine vincerà Lulù Selassié' -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Con lui in studio le due opinioniste:e Adriana Volpe. ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.20 Presadiretta. Una puntata speciale di PresaDiretta dedicata alla guerra in Ucraina, per ...Una frase che non è piaciuta per niente quella detta dadurante la diretta del GF VIP. Critiche pesanti per lei Ormai il GF VIP si sta avviando verso la sua conclusione . I concorrenti son sempre più tesi e la situazione all'interno della ...Sonia Bruganelli condivide un duro, nonché lungo, sfogo su Instagram: "Sto per mettere al mondo una creatura".Bruganelli: “Perché non rifarei il Gf Vip. Poi il core della faccenda, quello cioè se Bruganelli rifarebbe il Gf Vip: “No! E ancora, a spiegare: “Ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorra ...