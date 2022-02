Scherma | l' Ucraina rifiuta di affrontare la Russia | Fermate la guerra!

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Durante la Coppa del mondo di fioretto al Cairo, i fiorettisti ucraini si sonoti di salire sulla pedana per duellare con la squadra russa e in segno di protesta hanno esposto un cartello che ...

Advertising

LiaCapizzi : Lo sport e la guerra L'Ucraina di fioretto maschile rifiuta di affrontare la Russia nella prova di Coppa del Mondo… - fanpage : La squadra di scherma dell' #Ucraina si ritira dai mondiali per non affrontare la #Russia - CMochan : RT @LiaCapizzi: Lo sport e la guerra L'Ucraina di fioretto maschile rifiuta di affrontare la Russia nella prova di Coppa del Mondo di sche… - Tommasina15 : RT @LiaCapizzi: Lo sport e la guerra L'Ucraina di fioretto maschile rifiuta di affrontare la Russia nella prova di Coppa del Mondo di sche… - Sluky71 : RT @LiaCapizzi: Lo sport e la guerra L'Ucraina di fioretto maschile rifiuta di affrontare la Russia nella prova di Coppa del Mondo di sche… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Ucraina

... "Fermate la Russia! Fermate la guerra! Salvate l'! Salvate l'Europa!". La gara si è conclusa con la vittoria degli Stati Uniti sulla Russia per 45 - 34. Il presidente dellamondiale è ...... dal calcio al tennis, passando per volley, arti marziali, mountain bike, minimoto,, ...] Navigazione articoli Vaccino anti COVID, arrivate in Liguria le prime dosi di Novavax, il ...Le webcam puntate sull'Ucraina sono una importante testimonianza della guerra in atto: vedi le immagini live da Kiev.Non solo i produttori di PC, anche Apple vuole rendere i suoi prodotti pieghevoli. Non solo gli smartphone, ma anche i PC / iPad. L'azienda, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe pensando di real ...