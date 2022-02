Real-Haaland | parla l’ex calciatore | “Erling è come una Bugatti | va usata subito!”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Jan Aage Fjörtoft, exnorvegese che oggi è molto vicino alla famiglia, rimette in discussione il futuro del bomber del Borussia Dortmund: “Per favore, smettetela con queste storie sull’accordo per il 2023.non è una macchina di seconda mano, che puoi parcheggiare da qualche parte in attesa di averne bisogno.unada usare subito”., possibile approdo al BarcellonaCon questo sfogo, riportato da tutti i media internazionali, Fjörtoft smentisce un possibile accordo frae ilMadrid per l’estate 2023 e restituisce al contempo speranza al Barcellona, che a differenza dei suoi acerrimi rivali vorrebbe prendere subito il giovane e talentoso ...

Secondo As, il Real Madrid sta valutando attentamente anche la situazione di Jude Bellingham, oltre a quella di Haaland. Il Borussia Dortmund, però, per il centrocampista inglese chiede 150 milioni di euro. Il maiorchino, secondo la stampa spagnola, è il principale indiziato a lasciare il posto ad Haaland nella rosa del Real Madrid e piace anche a Juve e Milan. L'ex nazionale norvegese da sempre dà indicazioni abbastanza attendibili su Haaland, visto che conosce bene suo padre Alf Inge. E smentisce le voci di un trasferimento già definito al Santiago Bernabeu. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Real Madrid a giugno tenterà un doppio grande assalto a Kylian Mbappé, in scadenza con il PSG, e ad Erling Haaland, per cui invece c'è una clausola rescissoria.