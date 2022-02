Rapina con un coltello due coetanei | arrestato 16enne a Firenze

Advertising

skillzasdonuts : RT @braioz: Bella la vita di oggi con le maglie termiche, ai miei tempi a carnevale ti mascheravi ma poi mia madre mi faceva mettere su il… - paradzayn : RT @braioz: Bella la vita di oggi con le maglie termiche, ai miei tempi a carnevale ti mascheravi ma poi mia madre mi faceva mettere su il… - riincoglionita : RT @braioz: Bella la vita di oggi con le maglie termiche, ai miei tempi a carnevale ti mascheravi ma poi mia madre mi faceva mettere su il… - perfectinAM : RT @braioz: Bella la vita di oggi con le maglie termiche, ai miei tempi a carnevale ti mascheravi ma poi mia madre mi faceva mettere su il… - caffecaIdo : RT @braioz: Bella la vita di oggi con le maglie termiche, ai miei tempi a carnevale ti mascheravi ma poi mia madre mi faceva mettere su il… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina con

...terminel'aiuto di altre persone, suoi complici, che avevano forzato i cancelli perimetrali della casa circondariale. L'uomo, che doveva scontare una condanna fino al 2029 per una violenta...sé aveva un coltello. I carabinieri lo hanno arrestato e condotto presso il penitenziario minorile. 1 - - > FIRENZE -al coltello da parte di alcuni minorenni nei confronti di due loro ...Per quanto riguarda la rapina in questione, la vittima è stata minacciata con un collo di bottiglia rotta e le è stato rubato il cellulare. L'autore si è poi dileguato per le vie limitrofe. Grazie all ...Tre ragazzini di età compresa tra i 15 e i 16 anni sono stati rapinati ieri pomeriggio intorno alle 17 a Firenze nel parco delle Cascine. I giovani hanno raccontato ai carabinieri di essere stati avvi ...