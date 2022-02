Ranking ATP: Medvedev scalza Djokovic dal trono, Rublev scavalca Berrettini (Di lunedì 28 febbraio 2022) E' una data storica per il circuito maschile: Daniil Medvedev diventa infatti il 27esimo numero uno in classifica mondiale, interrompendo dopo 18 anni e tre mesi il dominio dei Fab Four. Grazie alla ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) E' una data storica per il circuito maschile: Daniildiventa infatti il 27esimo numero uno in classifica mondiale, interrompendo dopo 18 anni e tre mesi il dominio dei Fab Four. Grazie alla ...

Advertising

infoitsport : Tennis: il russo Medvedev nuovo numero 1 ranking Atp-2- - fabrizsaporito : RT @SuperTennisTv: Dopo 921 settimane, per la prima volta dal 2 febbraio 2004, uno dei Fab Four non è in vetta al ranking #ATP. @DaniilMed… - sportal_it : Novak Djokovic non è più in testa al ranking Atp - sportface2016 : #RankingATP, #Medvedev nuovo numero 1: 'Era il mio obiettivo fin da quando ero piccolo'. La classifica aggiornata:… - MercRF : RT @livetennisit: Ranking ATP: Daniil Medvedev nuovo n.1 del mondo -