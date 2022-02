Quaterne 10eLotto più frequenti di Marzo 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022)piùdi, statistica mensile aggiornata al, negli ultimi 10 anni. La statistica delle10eLottto piùdi, mette in evidenza i primi 10 terni che sono usciti con maggiore frequenza nel mese in corso, negli ultimi 10 anni. Questa speciale analisi statistica ciclica è stata elaborata a partire dal 2012 fino al 2021 e solo nel mese di, la classifica evidenzia la quaterna e la frequenza di sortita. Cosa possiamo fare con queste tabelle. Oltre a consultare la classifica dellepiù, possiamo verificare se è presente più di un ambata comune a più quartine, quindi unire i numeri in una ...

... in provincia di Latina, che grazie a 10 terni, 5e una cinquina, è riuscito a centrare un premio pari a 36.267,86 euro. Lombardia protagonista del concorso deldi martedì 15 ...... pari a 64.500 euro ciascuna per effetto di duecentrate rispettivamente sulla ruota ... Ilpremia invece Vibo Valentia con 50 mila euro, grazie ad un nove ottenuto mettendo in gioco ...In Sicilia realizzate due vincite per un totale di oltre 45mila euro: la prima, da 22.750 euro, ha premiato un fortunato giocatore di Messina, che ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota nazionale ...Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: Jackpot 26 febbraio, i numeri vincenti del concorso Sisal n. 25/2022. Ultime notizie e ritardi ...