(Di lunedì 28 febbraio 2022)di viaggiatori si sono formate oggicasse di molte stazionipolitana dia causa del blocco deicon iApple Pay e PayPal normalmente utilizzati da molti viaggiatori. Gli utenti si sono trovati nell’impossibilità di usare taliperché gestiti dallaVtb, che è una di quelle colpite dinternazionali. Moltissimi pendolari hanno quindi dovuto mettersi in fila agli sportelli per acquistare i biglietti. Lapolitana è il sistema più efficiente di trasporto nella capitale russa ed è utilizzata da milioni di viaggiatori. Apple Pay and Google Pay ...

code di viaggiatori si sono formate oggi alle casse di molte stazioni della metropolitana di Mosca a causa del blocco dei pagamenti con i sistemi digitali Apple Pay e PayPal normalmente utilizzati da molti viaggiatori.