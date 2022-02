Manfredi | cittadinanza a Sabrina | giovane serba del campo rom di Scampia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli, Gaetano, ha conferito laitaliana aJovanovic, nata nel 2003 e di origini serbe. La ragazza è residente nelrom di via Cupa Perillo. La cerimonia si è svolta nella sala giunta del Comune. Ad accompagnare la, i familiari e padre Eraldo Cacchione che segue la comunità rom dinel percorso di partecipazione al processo di trasformazione urbana e sociale dell’intera zona messo inda Comune, Città metropolitana, Municipalità e Prefettura. “Con questa iniziativa dal forte valore simbolico di conferire laitaliana ad una ragazzaresidente a Napoli, soprattutto in queste ore drammatiche a livello ...

Agenzia ANSA

Il sindaco di Napoli, Gaetano, ha conferito laitaliana a Sabrina Jovanovic, nata nel 2003 e di origini serbe. La ragazza è residente nel campo rom di via Cupa Perillo. La cerimonia si è svolta nella sala ...Per l'occasione il loggiato di Palazzoverrà illuminato di azzurro e giallo, i colori della bandiera dell'Ucraina. Alla manifestazione, alla quale è invitata lae il mondo dei ...NAPOLI, 28 FEB - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha conferito la cittadinanza italiana a Sabrina Jovanovic, nata nel 2003 e di origini serbe. La ragazza è residente nel campo rom di via Cupa P ...Prima cittadinanza italiana conferita dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A riceverla Sabrina Jovanovic, ragazza classe 2003 di origini serbe e residente al campo rom di via Cupa Perillo.