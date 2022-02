Lukaku torna all’Inter | già decisa la formula dell’affare e la doppia cessione

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", l'Inter avrebbe riaperto i contatti per il ritorno di Romelu. Laproposta sarebbe quella del prestito con obbligo didi Lautaro Martinez.? Ora è la nuova conferma. I nerazzurri saranno pronti a dare il gas nel tentativo di abbracciare l'attaccante belga e riabbracciarlo dopo una sola stagione. Da parte sua, gli interessati saranno felici dire a Milano dopo un anno deludente con la maglia del Chelsea. Con in mente l'estate del 2024, il club londinese potrebbe prendere un prestito e stabilire la preclusione. Questo acquisto stuzzicherà ancora di più l'Inter. Il ritorno diall'Inter non sarà particolarmente difficile, soprattutto perché i nerazzurri riceveranno una clamorosa...

Advertising

Davide_m9 : Nino Flash me lo ricordo perché passò tutto lo scorso inverno a twittare sugli stipendi dell’Inter e sulle rate che… - MaglieCalcio13 : Luton-Chelsea, le probabili formazioni: torna Lukaku dal 1' - Sportnotizie24 - GioCarne1 : @FBiasin #Lukaku voleva restare, ma è stato venduto perchè i 120 milioni servivano a pagare debiti, e ora qualcuno… - donciotti : @FootballAndDre1 @InterMinabileXa Allora dai con tutto il bene, ma a pro di che porti avanti una campagna contro lu… - Burlointer : @FBiasin Scamacca e lukaku nella stessa frase è un offesa al calcio… Torna a casa Romelu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku torna

Chalobah pesca in profondità, che rientra sul sinistro e fulmina Kelleher. Il belga è ... Il Liverpool prova quindi a sfruttare il momento positivo, ma il Chelsea non concede spazi eall'...In portaPerisan, difesa tutta nuova. Pasa in regia e Zammarini è l'altro interno. Brocchi ... Non c'è il temibile ex Diaw, squalificato, mancano anche gli infortunati Pasini, Meggiorini e. ...Lukaku torna all'Inter, ora arriva la nuova conferma. La società nerazzurra sarebbe pronta a spingere il piede sull'acceleratore per il ritorno.Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha risposto alle domande su un ipotetico ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: “Direi che Lukaku sarebbe molto costoso per essere una riserva perché sarebbe ...