'Lo zar è paranoico e si crede invincibile. Ma se tocca l'atomica l'esercito si rivolta' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una donna ucraina piange in un corteo a Napoli "Ricorrere all'arma atomica? Putin è un pazzo e nel suo delirio potrebbe anche pensare di farlo, ma sarebbe la sua fine e precipiterebbe dal piedistallo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una donna ucraina piange in un corteo a Napoli "Ricorrere all'arma? Putin è un pazzo e nel suo delirio potrebbe anche pensare di farlo, ma sarebbe la sua fine e precipiterebbe dal piedistallo ...

Advertising

ulell : @marcocongiu Credo che lo Zar sia diventato talmente paranoico da avere un assaggiatore del cibo. Basta vedere a ch… - SventolaN : I partigiani di Putin sono numerosi si credono di essere in un romanzo di Dostoevskij non hanno capito chi è il nuo… - 2021Reinvictus : @NuitNuit21 @liberismorisor1 federale, quando letteralmente distrugge ed umilia il direttore dell'intelligence. Anc… - CantinoCorrado : @giovann34096376 @dlfabbri @RaiPortaaPorta L'Ucraina avrebbe voluto entrare nella UE come Polonia o Ungheria. Piutt… -