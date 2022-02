Lo SkiDome di Dubai 'si veste' di Piemonte (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dubai, 28 feb. (Adnkronos) - Per tre mesi nel più grande impianto sciistico indoor del mondo verranno raccontate le montagne e le eccellenze culturali e artistiche Piemontesi. Da ieri e per i prossimi tre mesi lo SkiDome di Dubai sarà vestito di Piemonte: le centinaia di migliaia di visitatori di questa stazione sciistica, l'unica al mondo al coperto, potranno ammirare le immagini delle piste e delle bellezze naturali ed artistiche del Piemonte e ricevere informazioni su di esse grazie alla campagna promozionale che la Regione ha realizzato in collaborazione con VisitPiemonte. Posto all'interno del Mall of the Emirates, uno dei più grandi centri commerciali del mondo, lo SkiDome è la prima e più grande stazione sciistica del Medio Oriente ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos) - Per tre mesi nel più grande impianto sciistico indoor del mondo verranno raccontate le montagne e le eccellenze culturali e artistichesi. Da ieri e per i prossimi tre mesi lodisarà vestito di: le centinaia di migliaia di visitatori di questa stazione sciistica, l'unica al mondo al coperto, potranno ammirare le immagini delle piste e delle bellezze naturali ed artistiche dele ricevere informazioni su di esse grazie alla campagna promozionale che la Regione ha realizzato in collaborazione con Visit. Posto all'interno del Mall of the Emirates, uno dei più grandi centri commerciali del mondo, loè la prima e più grande stazione sciistica del Medio Oriente ed ...

