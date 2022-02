Le vite in trappola di Kiev, chiusi in bunker e cantine: “Moriamo come topi” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il sindaco della città ucraina: «Ci stanno accerchiando». Ultima speranza, i colloqui oggi al confine. Le esplosioni si avvicinano Leggi su lastampa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il sindaco della città ucraina: «Ci stanno accerchiando». Ultima speranza, i colloqui oggi al confine. Le esplosioni si avvicinano

Advertising

CleideFurlani : RT @LaStampa: Le vite in trappola di Kiev, chiusi in bunker e cantine: “Moriamo come topi” - nickcaven : RT @LaStampa: Le vite in trappola di Kiev, chiusi in bunker e cantine: “Moriamo come topi” - LaStampa : Le vite in trappola di Kiev, chiusi in bunker e cantine: “Moriamo come topi” - gigidimeodirect : RT @messveneto: Le vite in trappola di Kiev, chiusi in bunker e cantine: “Moriamo come topi”: Il sindaco di Kiev: “Ci stanno accerchiando”.… - il_piccolo : Le vite in trappola di Kiev, chiusi in bunker e cantine: “Moriamo come topi” -