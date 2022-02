La guerra non mette in difficoltà l’industria di pasta e dolci. I prezzi, sì (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli effetti di un intervento militare non si esauriscono mai all’interno dei confini dei paesi coinvolti e l’invasione russa dell’Ucraina non fa eccezione. La situazione del granaio d’Europa, come è tradizionalmente chiamata l’Ucraina, deve preoccupare il settore italiano dell’alimentazione? Per evitare un grosso fraintendimento è necessario distinguere subito tra grano duro e grano tenero. Il grano duro viene utilizzato per produrre la pasta, mentre con il grano tenero si preparano prevalentemente i prodotti da forno e i lievitati come dolci, pizza e pane. “Per l’Italia, l’Ucraina e la Russia sono fornitori di grano duro quasi irrilevanti”, dice Valerio Filetti, presidente di A.G.E.R., la borsa merci agricole di Bologna. “Purtroppo negli ultimi due giorni è stato molto facile sentire cose errate, secondo le quali se l’Ucraina non ci manda il grano non ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli effetti di un intervento militare non si esauriscono mai all’interno dei confini dei paesi coinvolti e l’invasione russa dell’Ucraina non fa eccezione. La situazione del granaio d’Europa, come è tradizionalmente chiamata l’Ucraina, deve preoccupare il settore italiano dell’alimentazione? Per evitare un grosso fraintendimento è necessario distinguere subito tra grano duro e grano tenero. Il grano duro viene utilizzato per produrre la, mentre con il grano tenero si preparano prevalentemente i prodotti da forno e i lievitati come, pizza e pane. “Per l’Italia, l’Ucraina e la Russia sono fornitori di grano duro quasi irrilevanti”, dice Valerio Filetti, presidente di A.G.E.R., la borsa merci agricole di Bologna. “Purtroppo negli ultimi due giorni è stato molto facile sentire cose errate, secondo le quali se l’Ucraina non ci manda il grano non ...

