Il gol di Fabian ricorda quello di Messi allo scadere del Clasico del 2017 finito 2-3 (Di lunedì 28 febbraio 2022) FALLI DA DIETRO – 27° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Prima della fine del mondo il Napoli al terzo match-ball agguanta la vetta. I cinque minuti di ritardo per la pace in Ucraina cancellati dai cori razzisti che nessuno punisce. Non partono bene gli azzurri impegnati a scacciare i fantasmi che si erano materializzati in settimana. Centrocampo in difficoltà contro la qualità dei pari ruolo avversari. Poi lentamente la squadra si libera dalla prigione di lacci e di catene. La chiave sta tutta nel cambio di fra Cipolla. Fuori il fantasma immateriale del Signorinello Pallido. Dentro il macedone, per una volta impiegato nella zona di campo a lui più congeniale. È lì che lo Zircone si trasforma magicamente in Diamante. Succede che Patric perda palla in uscita. Me ne aveva parlato il mio amico laziale Giorgio. Alle mie funeste previsioni pre-partita mi aveva rassicurato contrapponendo le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) FALLI DA DIETRO – 27° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Prima della fine del mondo il Napoli al terzo match-ball agguanta la vetta. I cinque minuti di ritardo per la pace in Ucraina cancellati dai cori razzisti che nessuno punisce. Non partono bene gli azzurri impegnati a scacciare i fantasmi che si erano materializzati in settimana. Centrocampo in difficoltà contro la qualità dei pari ruolo avversari. Poi lentamente la squadra si libera dalla prigione di lacci e di catene. La chiave sta tutta nel cambio di fra Cipolla. Fuori il fantasma immateriale del Signorinello Pallido. Dentro il macedone, per una volta impiegato nella zona di campo a lui più congeniale. È lì che lo Zircone si trasforma magicamente in Diamante. Succede che Patric perda palla in uscita. Me ne aveva parlato il mio amico laziale Giorgio. Alle mie funeste previsioni pre-partita mi aveva rassicurato contrapponendo le ...

