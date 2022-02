Il gol di Fabian è come il sole che cade in acqua al tramonto nel nostro posto di mare preferito (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se ci mettiamo alle spalle di Fabián nel momento esatto in cui sta per calciare – quello che ormai è diventato un proverbiale modo di tirare: dal limite, con un leggero effetto a uscire, che poi rientra, molto potente, molto preciso, molto naturale – stiamo in un’attesa molto simile a quella che viviamo seduti nel nostro posto di mare preferito mentre il sole cala, o, se il posto è un altro, mentre sorge. Seduti, davanti al mare, la linea dell’orizzonte che cambia colore, che si sposta, la schiena del numero 8, la coordinazione, il piede sinistro che impatta il pallone, il pallone che sfiora l’erba, si avvicina rapidissimo alla porta, sfiora il palo ed entra, il sole che comincia a calare sull’acqua (o che sorge), che scende lentamente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se ci mettiamo alle spalle di Fabián nel momento esatto in cui sta per calciare – quello che ormai è diventato un proverbiale modo di tirare: dal limite, con un leggero effetto a uscire, che poi rientra, molto potente, molto preciso, molto naturale – stiamo in un’attesa molto simile a quella che viviamo seduti neldimentre ilcala, o, se ilè un altro, mentre sorge. Seduti, davanti al, la linea dell’orizzonte che cambia colore, che si sposta, la schiena del numero 8, la coordinazione, il piede sinistro che impatta il pallone, il pallone che sfiora l’erba, si avvicina rapidissimo alla porta, sfiora il palo ed entra, ilche comincia a calare sull’(o che sorge), che scende lentamente ...

