I sistemi informatici italiani sono davvero a rischio con Kaspersky? (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ Marco Camisani Calzolari, esperto informatico e volto noto della tv, a lanciare l’allarme secondo cui i sistemi informatici italiani sarebbero a rischio in quanto utilizzano tutti Kaspersky come antivirus L’antivirus Kaspersky è uno dei più usati sui computer italiani e nei sistemi informatici occidentali. «Un appello urgente alle istituzioni italiane al fine di verificare l’antivirus in loro uso» ha detti Marco Camisani Calzolari. Lancio un appello alle istituzioni italiane al fine di verificare l'antivirus in loro uso.Kaspersky è un antivirus Russo, creato da Eugene Kaspersky, uno degli uomini più ricchi della Russia ed è consulente del Ministero della Difesa ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ Marco Camisani Calzolari, esperto informatico e volto noto della tv, a lanciare l’allarme secondo cui isarebbero ain quanto utilizzano tutticome antivirus L’antivirusè uno dei più usati sui computere neioccidentali. «Un appello urgente alle istituzioni italiane al fine di verificare l’antivirus in loro uso» ha detti Marco Camisani Calzolari. Lancio un appello alle istituzioni italiane al fine di verificare l'antivirus in loro uso.è un antivirus Russo, creato da Eugene, uno degli uomini più ricchi della Russia ed è consulente del Ministero della Difesa ...

Advertising

mvincenzo : @irene_rnd Alle 15 avevo appuntamento in banca per investimenti finanziari; mi hanno appena rinviato il tutto causa… - Pax26632587 : I sistemi informatici sensubiki sono isolati... pistoloni - arnth_velturu : @LaStampa Robaccia globalista. Avessero mosso un dito quando in mezzo mondo i sistemi informatici sono stati usati… - paolo1957 : @ostvest Però non ci prego niente di buono nella fragilità di questi sistemi informatici, indipendentemente dal fat… - IlCryptoGame : @crypto_gateway ...ma anche di armi e droga comprata utlizzando la rete TOR mediante l'utilizzo di bitcoin e altre… -