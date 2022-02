"I nostri vecchi...". Lucia Annunziata, nuova gaffe in diretta? L'ultima frase sulle donne ucraine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuove polemiche intorno a Lucia Annunziata e In Mezz'ora in più. La giornalista di Rai3, nei giorni scorsi, era finita nel tritacarne per una battuta con il collega Antonio Di Bella a microfoni accesi sulle donne ucraine "badanti, cameriere e amanti". I due volti di primissimo piano del giornalismo di viale Mazzini sono stati costretti a vergare una lettera di scuse, ma le contestazioni non sono finite. E ora ne arrivano altre, forse un po' pretestuose e strumentali. Secondo TvBlog, sito specializzato in indiscrezioni e veleni del piccolo schermo italiano, la Annunziata sarebbe scivolata su un'altra buccia di banana. Sotto accusa una frase, in particolare: "La comunità ucraina presente in Italia è larga e non ha il miglior trattamento, dato che fa i lavori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuove polemiche intorno ae In Mezz'ora in più. La giornalista di Rai3, nei giorni scorsi, era finita nel tritacarne per una battuta con il collega Antonio Di Bella a microfoni accesi"badanti, cameriere e amanti". I due volti di primissimo piano del giornalismo di viale Mazzini sono stati costretti a vergare una lettera di scuse, ma le contestazioni non sono finite. E ora ne arrivano altre, forse un po' pretestuose e strumentali. Secondo TvBlog, sito specializzato in indiscrezioni e veleni del piccolo schermo italiano, lasarebbe scivolata su un'altra buccia di banana. Sotto accusa una, in particolare: "La comunità ucraina presente in Italia è larga e non ha il miglior trattamento, dato che fa i lavori ...

