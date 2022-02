Guerra Russia-Ucraina, salgono a 680 gli oligarchi colpiti da sanzioni. Attesa per la decisione sull’esclusione dalla rete bancaria Swift (Di lunedì 28 febbraio 2022) Altri 26 oligarchi russi, tra cui i vertici delle principali società energetiche del Paese, sono stati inseriti nella lista delle persone, che diventano così 680 in totale, colpite dalle sanzioni Ue. Per loro scatta il congelamento dei beni e il divieto di entrare o transitare per il territorio dei Paesi Ue. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Gli Usa hanno ordinato l’espulsione di 12 diplomatici della missione di Mosca alle Nazioni Unite. Lo ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia. Parlando ai giornalisti, ha riferito che sono state dichiarate persone “non grate” e che devono lasciare gli Stati Uniti entro il 7 marzo. Nebenzia ha sottolineato che si tratta di una violazione degli accordi da parte del Paese ospitante un’organizzazione internazionale. Intanto si attende di capire quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Altri 26russi, tra cui i vertici delle principali società energetiche del Paese, sono stati inseriti nella lista delle persone, che diventano così 680 in totale, colpite dalleUe. Per loro scatta il congelamento dei beni e il divieto di entrare o transitare per il territorio dei Paesi Ue. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Gli Usa hanno ordinato l’espulsione di 12 diplomatici della missione di Mosca alle Nazioni Unite. Lo ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia. Parlando ai giornalisti, ha riferito che sono state dichiarate persone “non grate” e che devono lasciare gli Stati Uniti entro il 7 marzo. Nebenzia ha sottolineato che si tratta di una violazione degli accordi da parte del Paese ospitante un’organizzazione internazionale. Intanto si attende di capire quale ...

