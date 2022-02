Covid, i dati: 17.981 nuovi contagi, 207 morti. Scende il numero dei tamponi, in totale 198.513 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.629. Le vittime sono invece 207 (ieri 144). I tamponi molecolari e antigenici effettuati oggi per il coronavirus sono 198.513, a fronte dei 317.784 delle precedenti 24 ore. Il tasso di positività è al 9%, in calo rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.851, ovvero 17 in meno rispetto a ieri. Sono 12.782.836 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia: gli attualmente positivi sono 1.099.934, in calo di 22.344 nelle ultime 24 ore, mentre i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 17.981 idanelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 30.629. Le vittime sono invece 207 (ieri 144). Imolecolari e antigenici effettuati oggi per il coronavirus sono 198.513, a fronte dei 317.784 delle precedenti 24 ore. Il tasso di positività è al 9%, in calo rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.851, ovvero 17 in meno rispetto a ieri. Sono 12.782.836 gli italianiati daldall’inizio della pandemia: gli attualmente positivi sono 1.099.934, in calo di 22.344 nelle ultime 24 ore, mentre i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. D… - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - RobertoBurioni : Per chi l'ha persa, ecco la mia lezione sul Paxlovid a @chetempochefa insieme a @fabfazio su @Rai3. Se i dati preli… - fattoquotidiano : Covid, i dati: 17.981 nuovi contagi, 207 morti. Scende il numero dei tamponi, in totale 198.513 - _RealMargot : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenic… -