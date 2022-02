Atp Guadalajara 2022, trionfa Stephens: battuta Bouzkova in tre set (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sloane Stephens si aggiudica il trofeo del Wta 250 di Guadalajara 2022. La statunitense si è infatti imposta in tre set sulla ceca Marie Bouzkova: 7-5 1-6 6-2 il risultato al termine di due ore e mezza di gioco. Nel primo set, a passare in vantaggio era stata proprio la numero 96 al mondo, che aveva trovato il break nel quarto game, portandosi sull’1-4 dopo averlo confermato. Nel successivo turno in battuta della ceca, però, la numero 57 del ranking WTA ha pareggiato i conti trovando il contro break (3-4), e guadagnando il vantaggio decisivo nell’undicesimo gioco (6-5). IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI e PRIZE MONEY Il secondo set è stato di fatto a senso unico: Bouzkova si porta sull’1-3, con il break nel secondo game alla terza palla break conquistata e un’ulteriore palla break ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sloanesi aggiudica il trofeo del Wta 250 di. La statunitense si è infatti imposta in tre set sulla ceca Marie: 7-5 1-6 6-2 il risultato al termine di due ore e mezza di gioco. Nel primo set, a passare in vantaggio era stata proprio la numero 96 al mondo, che aveva trovato il break nel quarto game, portandosi sull’1-4 dopo averlo confermato. Nel successivo turno indella ceca, però, la numero 57 del ranking WTA ha pareggiato i conti trovando il contro break (3-4), e guadagnando il vantaggio decisivo nell’undicesimo gioco (6-5). IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI e PRIZE MONEY Il secondo set è stato di fatto a senso unico:si porta sull’1-3, con il break nel secondo game alla terza palla break conquistata e un’ulteriore palla break ...

