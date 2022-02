Amici 21, lite senza precedenti nella scuola: “Ti devi stare zitto”. È bufera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Amici di Maria De Filippi: ancora una volta, è scoppiata la lite nella scuola più spiata d’Italia. I protagonisti? Ovviamente Alex e Calma, che sono sempre di più ai ferri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 febbraio 2022)di Maria De Filippi: ancora una volta, è scoppiata lapiù spiata d’Italia. I protagonisti? Ovviamente Alex e Calma, che sono sempre di più ai ferri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ZonNapoli : #Amici21 PESANTE LITE TRA 2 CANTANTI. VOLANO PAROLACCE --> VOLANO PAROLACCE IN CASETTA -->> - TirrenoLivorno : Confronto acceso in Venezia a cui hanno preso parte anche i rispettivi gruppi di amici. I militari hanno raccolto l… - kweenyru : Comunque fate caso ad una cosa ieri sera: dovevano fare un gioco (la colomba) che non hanno fatto e non hanno neanc… - saturniatellus : @guglielmopicchi Si ma per fare cosa? Non è mica una lite fra amici. La Russia ha bisogno strategico di assicurare… - laura_pi79 : RT @Gamble86792469: @ZerbettoGiacomo @ferocetti 53 e 55 anni. Lavoratori dipendenti. Stimatissimi sul lavoro e tra gli amici. Mai una multa… -