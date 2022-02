Verona-Venezia, LE ULTIMISSIME: Ilic in cabina di regia, un dubbio per Zanetti (Di domenica 27 febbraio 2022) Goal News Non perdetevi l'incontro tra Verona e Venezia! Ecco le probabili formazioni Gli scaligeri sono in piena lotta salvezza, mentre i lagunari viaggiano a velocità sostenuta in ottica playoff. Chi avrà la meglio? Scopritelo questa sera alle ore 20.45, quando le due squadre scenderanno in campo per disputare la 27^ giornata di Serie A! In streaming diretta tv sulla Rai e su Sky Sport (canale 201), potrete seguire la partita con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Non mancate!? POSSIBILE FORMAZIONE Verona - Venezia - Allo Stadio Bent Gordi di Verona andrà in scena un'interessantissima corsa al titolo tra i padroni di casa, guidati da Tudor, e gli ospiti della Venezia di Zanetti. Da non perdere lo scontro tra squadre della stessa regione ... Leggi su goalnews (Di domenica 27 febbraio 2022) Goal News Non perdetevi l'incontro tra! Ecco le probabili formazioni Gli scaligeri sono in piena lotta salvezza, mentre i lagunari viaggiano a velocità sostenuta in ottica playoff. Chi avrà la meglio? Scopritelo questa sera alle ore 20.45, quando le due squadre scenderanno in campo per disputare la 27^ giornata di Serie A! In streaming diretta tv sulla Rai e su Sky Sport (canale 201), potrete seguire la partita con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Non mancate!? POSSIBILE FORMAZIONE- Allo Stadio Bent Gordi diandrà in scena un'interessantissima corsa al titolo tra i padroni di casa, guidati da Tudor, e gli ospiti delladi. Da non perdere lo scontro tra squadre della stessa regione ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : Verona-Venezia: calcio d'inizio posticipato alle 15.05 - planetwin365ita : Con la salvezza in tasca, il #Verona può provare ad infilarsi nella super ambita corsa all'Europa? Oggi però deve f… - TuttoHellasVer1 : Verona- Venezia: i 19 convocati dei gialloblù - PuntosFutbolMX : ????Jornada 27 #SerieATIM 05:30 Torino vs Cagliari 08:00 Hellas Verona vs Venezia FC 11:00 Spezia vs AS Roma 13:45 Lazio vs Napoli - SportsbookBTC : Serie A Liveblog: Torino-Cagliari, Verona-Venezia, Spezia-Roma, Lazio-Napoli -