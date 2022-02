Uniti per l’Ucraina. Manifestazione a Udine (Di domenica 27 febbraio 2022) “Emozionano le madri e i cittadini ucraini oggi presenti in piazza, perché dopo 70 anni di pace è persino incomprensibile per noi avere un figlio in guerra, ma ogni italiano dovrebbe capire che sotto attacco siamo tutti noi, i rapporti pacifici tra i Paesi e il sistema democratico che abbiamo contribuito a costruire”. E’ il concetto espresso oggi a Udine dal segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, prendendo la parola in piazza XX Settembre alla Manifestazione organizzata dall’associazione culturale Ucraina-Friuli di Codroipo, per la pace in Ucraina a supporto della popolazione colpita dall’invasione russa. Presente anche la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd).“L’articolo 11 della nostra splendida Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli ma – ha indicato l’esponente dem – oggi c’è solo Putin ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 febbraio 2022) “Emozionano le madri e i cittadini ucraini oggi presenti in piazza, perché dopo 70 anni di pace è persino incomprensibile per noi avere un figlio in guerra, ma ogni italiano dovrebbe capire che sotto attacco siamo tutti noi, i rapporti pacifici tra i Paesi e il sistema democratico che abbiamo contribuito a costruire”. E’ il concetto espresso oggi adal segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, prendendo la parola in piazza XX Settembre allaorganizzata dall’associazione culturale Ucraina-Friuli di Codroipo, per la pace in Ucraina a supporto della popolazione colpita dall’invasione russa. Presente anche la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd).“L’articolo 11 della nostra splendida Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli ma – ha indicato l’esponente dem – oggi c’è solo Putin ...

