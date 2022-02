Silvia Toffanin diventerà la nuova Maria De Filippi? (Di domenica 27 febbraio 2022) Pier Silvio Berlusconi ha le idee chiare sul futuro lavorativo di Silvia Toffanin, che potrebbe diventare regina di Mediaset proprio come (o al posto di) Maria De Filippi. Leggi su comingsoon (Di domenica 27 febbraio 2022) Pier Silvio Berlusconi ha le idee chiare sul futuro lavorativo di, che potrebbe diventare regina di Mediaset proprio come (o al posto di)De

Advertising

SelmaSaraiva : RT @Rita_Pavone_: Domani 27 febbraio, saremo - parlo al plurale perché ci vedrete insieme in coppia Fausto Leali ed io - ospiti di Silvia… - IsaeChia : #Verissimo, la verità di Ana Mena sul discusso tweet mentre Francesco Monte si esibiva a #UnavoceperSanMarino La… - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, in arrivo due nuovi conduttori: termina l`avventura di Silvia Toffanin #Striscialanotizia - nau_1390 : @_ThousandLeaves Ecco.. va be io aspetto silvia Toffanin ???? - amilah78 : Silvia toffanin salvaci tu #jeru -