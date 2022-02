«Putin vuole creare un governo fantoccio» (Di domenica 27 febbraio 2022) Serena Giusti (Scuola Sant’Anna): nessuna annessione l’obiettivo è un esecutivo alle dipendenze della Russia Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 27 febbraio 2022) Serena Giusti (Scuola Sant’Anna): nessuna annessione l’obiettivo è un esecutivo alle dipendenze della Russia

Advertising

marcodimaio : Neppure i bambini malati vengono risparmiati da Putin in Ucraina. L’artiglieria russa ha colpito l'ospedale oncolog… - EzioGreggio : Questa guerra non la vuole nessuno: ne il popolo russo ne quello ucraino. Ne il resto del mondo. Sono fratelli, al… - LaStampa : Matteo Renzi: “Putin vuole un nuovo ordine globale, Merkel è l’unica che può trattare con lui” - marinellafly12 : RT @lodamar7: @EnricoLetta E come lo fermi Putin? Inviando armi all'Ucraina, alimentando così ancora di più il conflitto e con esso il cari… - ghennili : RT @bordoni_russia: Putin manda a Gomel per le trattative una delegazione con a capo Medinsky, il guardiano ideologico dell' ortodossia sto… -