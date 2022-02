Motocross MXGP, Tim Gajser vince gara-1 in rimonta a Matterley Basin. 6° Alberto Forato (Di domenica 27 febbraio 2022) Signore e signori che abbia inizio questo Mondiale 2022 di MXGP, la classe regina del Motocross. Nel primo round “post Tony Cairoli”, i centauri dello sterrato si sono affrontati a Matterley Basin (Gran Bretagna), dove si sarebbe già dovuto correre lo scorso weekend, ma a causa della tempesta Eunice si è stati costretti a posticipare il tutto. Il sole, in questo caso, ha baciato i piloti in questa gara-1 in un fine-settimana privo del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il fenomeno olandese, infortunatosi al tallone lo scorso 31 gennaio in atterraggio da un salto nel corso di un allenamento in Spagna, ha confermato infatti che starà fuori a lungo e dovrà rinunciare a diversi GP in avvio di stagione. Per sostituire l’orange il Team KTM aveva pensato al francese Mathys Boisrame, campione ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Signore e signori che abbia inizio questo Mondiale 2022 di, la classe regina del. Nel primo round “post Tony Cairoli”, i centauri dello sterrato si sono affrontati a(Gran Bretagna), dove si sarebbe già dovuto correre lo scorso weekend, ma a causa della tempesta Eunice si è stati costretti a posticipare il tutto. Il sole, in questo caso, ha baciato i piloti in questa-1 in un fine-settimana privo del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il fenomeno olandese, infortunatosi al tallone lo scorso 31 gennaio in atterraggio da un salto nel corso di un allenamento in Spagna, ha confermato infatti che starà fuori a lungo e dovrà rinunciare a diversi GP in avvio di stagione. Per sostituire l’orange il Team KTM aveva pensato al francese Mathys Boisrame, campione ...

OA_Sport : #Motocross Tim Gajser conquista il successo in rimonta in gara-1 a Metterley Basin, ottima prestazione di Alberto F… - MotorcycleSp : Dopo essere stato rinviato di una settimana, l'MXGP di Gran Bretagna ha iniziato un'altra stagione d... #MXGP… - corsedimoto : MOTOCROSS - Il Mondiale MXGP 2022 si apre con la vittoria di Tim Gajser nella prima gara disputata a Matterley Basi… - MotorcycleSp : Il Campionato del Mondo MX2 ha disputato oggi la sua prima gara di campionato a Matterley Basin, la... #MXGP… - cuocinr1 : RT @motosprint: #MXGPGreatBritain Rinviata la partenza di una settimana, il Campionato del Mondo FIM di #Motocross è pronto per iniziare il… -