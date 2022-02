Meghan Markle ed Harry: “Le nostre vite si sono unite per una ragione” (Di domenica 27 febbraio 2022) Il principe Harry e Meghan Markle alla consegna del President’s Award, l’ambito premio indetto dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) per chi lotta contro il razzismo. La coppia, sul palco, è apparsa molto affiatata ed unita (foto: Youtube) Non è un premio da poco quello che è stato consegnato ieri sera negli Stati Uniti – questa notte in Italia – a Meghan Markle e al principe Harry. Si tratta infatti del President’s Awards, uno speciale riconoscimento dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), tra i più importanti gruppo statunitensi che lottano per i diritti civili. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Meghan Markle A mettere in cima alla lista dei premiati i Duchi del Sussex è ... Leggi su amica (Di domenica 27 febbraio 2022) Il principealla consegna del President’s Award, l’ambito premio indetto dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) per chi lotta contro il razzismo. La coppia, sul palco, è apparsa molto affiatata ed unita (foto: Youtube) Non è un premio da poco quello che è stato consegnato ieri sera negli Stati Uniti – questa notte in Italia – ae al principe. Si tratta infatti del President’s Awards, uno speciale riconoscimento dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), tra i più importanti gruppo statnsi che lottano per i diritti civili. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUA mettere in cima alla lista dei premiati i Duchi del Sussex è ...

