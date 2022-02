Mediaset “deruba” la Rai | per Canale Cinque un vero colpaccio

(Di domenica 27 febbraio 2022)mette a segno unla Rai di un pezzo importante che tutto il pubblico conosce molto bene: ma di chi si tratta? Il suo nome non ve lo potete davaspettare. Torna al centro dell’attenzione lo scontro che esiste da sempre tra le due emittenti di punta della televisione italiana che ogni giorno si sfidano a colpi di ascolti, questa volta però il motivo che li vede protagonisti riguarda une proprio “furto” che l’azienda del Biscione ha fatto ai danni di mamma Rai. Prima di addentrarci nello specifico della questione, pare che il tutto sia ad un passo dalla sua ufficializzazione e che il protagonista in questione è un programma che andrà in onda con la sua nuova stagione proprio tra qualche settimana nella prima serata di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset deruba

Mediaset Play

Quando un gruppo di spietati rapinatoribanche e gioiellerie con troppa facilità, l'unità si ...20 - BACK TO SCHOOL 00:21 - UNIVERSITARI - MOLTO PIU' CHE AMICI - 1 PARTE Canale 2019:22 ...Cacopoulos, detenuto appena scarcerato,i due pistoleri Cat e Hutch e spende in brevissimo ...20 - LIVE! - CORSA CONTRO IL TEMPO - 1 PARTE 22:50 - TGCOM Canale 2018:53 - MAGAZINE ...Germania: nel portafogli l'ex cancelliera aveva i documenti, la patente e i soldi E' stata derubata mentre stava facendo la spesa ieri mattina in un supermercato berlinese l'ex cancelliera ...Valerio Staffelli torna a occuparsi dei borseggiatori all'opera nel centro di Milano. Il nostro inviato ci mostra come agiscono e quali sono le strategie con cui riescono a sfilare i portafogli e deru ...