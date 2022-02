Live Lazio-Napoli 0-1 | annullato il raddoppio di Insigne!

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dimenticare il tracollo europeo contro il Barcellona, puntare allo scudetto e scattare in testa alla classifica nella giornata in cui Milan e Inter perdono terreno. Sono questi gli obiettivi fissati...

Advertising

MondoNapoli : LIVE - Lazio-Napoli, Insigne trova un altro gol. Il Var annulla tutto - - laziopress : LIVE | LAZIO-NAPOLI 0-1 (62' Insigne) - gilnar76 : LIVE – Lazio-#Napoli 0-1 (62', Insigne): destro imprendibile da fuori di Insigne, #Napoli in vantaggio #Forzanapoli… - fcin1908it : LIVE - Serie A, Lazio-Napoli 0-1: rete annullata dal VAR per fuorigioco - ParliamoDiNews : Lazio-Napoli DIRETTA: aggiornamenti LIVE #lazio-napoli #diretta #aggiornamenti #live -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

... il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,e Napoli, match valido per la 27ª ...Il tabellino di- Napoli 0 - 1.vedi anche Europa League: passa l'Atalanta,e Napoli eliminate 62' Insigne(4 - 3 - 3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; ...Sono questi gli obiettivi fissati da Spalletti alla vigilia della sfida con la Lazio. La partita in diretta È una gran partita allo stadio Olimpico. Le due squadre si sfidano a viso aperto: ci prova ...Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match, valevole per il 27° turno del campionato di Serie A, tra Lazio e Napoli. Il Napoli passa in vantaggio con il suo capitano, che ...