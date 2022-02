Live Lazio-Napoli 0-0 | Zielinski impegna Strakosha da fuori

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dimenticare il tracollo europeo contro il Barcellona, puntare allo scudetto e scattare in testa alla classifica nella giornata in cui Milan e Inter perdono terreno. Sono questi gli obiettivi fissati...

Gentili lettori di 100 100 Napoli, benvenuti altestuale del match, valevole per il 27° turno del campionato di Serie A, trae Napoli. 6' Risponde la, che va a un passo dal vantaggio! Cross di Felipe Anderson per Luis Alberto, che ...Gentili lettori e lettrici di CalcioNapoli24.it, di seguito vi proponiamo iltestuale della suddetta conferenza. Conferenza stampa Spalletti- Napoli Qui la diretta testuale della ...Lazio-Napoli è il posticipo domenicale della 27esima giornata del campionato di Serie A, l'ottava del girone di ritorno. Calciomercato.com vi offre la moviola live della gara. LA DESIGNAZIONE DI ...Il posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A è anche il big match del turno: alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio del grande ex Maurizio Sarri ospita il Napoli di Luciano ...