Live Lazio-Napoli 0-0 | c' è Osimhen per il primo posto

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dimenticare il tracollo europeo contro il Barcellona, puntare allo scudetto e scattare in testa alla classifica nella giornata in cui Milan e Inter perdono terreno. Sono questi gli obiettivi fissati...

Segui la diretta di- Napoli CronacaPrimo tempo Buona sera dallo Stadio Olimpico di Roma, sta per iniziale il match trae Napoli- Napoli, le formazioni ufficiali(4 - 3 ...... Maurizio Sarri non perdere contatto dalla zona Champions League: intanto per lanon arriva ... RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Fiorentina beffata!score Questo fino al 95', quando ...20.40 - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Ci siamo abituati a lavorare così visto i calendari. Non dobbiamo concedere quello che ...LIVE - Lazio-Napoli, segui la partita insieme a noi! Ecco la diretta scritta del match dell'Olimpico tra Sarri e Spalletti ...