L’ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna in guerra: si unisce ai combattenti per difendere il Paese dai russi (Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna si unisce ai combattenti che difendono il Paese dai russi. In questa fase è guerriglia urbana con civili che imbracciano un’arma e si uniscono ai militari per resistere all’offensiva. La modella ha pubblicato su Instagram gli scatti in cui si mostra equipaggiata e armata, pronta a rischiare la vita al fianco della resistenza armata. Un abbigliamento che aveva mostrato anche in alcune foto del passato. Miss Ucraina Anastasiia Lenna combattente L’ex reginetta di bellezza Miss Grand Ukraine si è unita all’esercito della sua nazione per combattere le forze d’invasione russe e ha condiviso la sua ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 febbraio 2022)siaiche difendono ildai. In questa fase è guerriglia urbana con civili che imbracciano un’arma e si uniscono ai militari per resistere all’offensiva. La modella ha pubblicato su Instagram gli scatti in cui si mostra equipaggiata e armata, pronta a rischiare la vita al fianco della resistenza armata. Un abbigliamento che aveva mostrato anche in alcune foto del passato.combattentereginetta di bellezzaGrand Ukraine si è unita all’esercito della sua nazione per combattere le forze d’invasione russe e ha condiviso la sua ...

