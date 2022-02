Le probabili formazioni di Lazio-Napoli: le scelte di Sarri e Spalletti (Di domenica 27 febbraio 2022) La partita di questa sera per il Napoli suona come una seconda opportunità che Milan e Inter, pareggiando rispettivamente contro Udinese e Genoa, hanno concesso agli azzurri. Con una vittoria questa sera all’Olimpico contro la Lazio, infatti, gli uomini di Luciano Spalletti tornerebbero in vetta alla classifica, agganciando il Milan (e ricordando, comunque, che l’Inter ha una gara da recuperare). Vediamo, dunque, le probabili scelte di formazione dei due allenatori secondo Sky Sport: FOTO: Getty – Napoli Zielinski Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) La partita di questa sera per ilsuona come una seconda opportunità che Milan e Inter, pareggiando rispettivamente contro Udinese e Genoa, hanno concesso agli azzurri. Con una vittoria questa sera all’Olimpico contro la, infatti, gli uomini di Lucianotornerebbero in vetta alla classifica, agganciando il Milan (e ricordando, comunque, che l’Inter ha una gara da recuperare). Vediamo, dunque, ledi formazione dei due allenatori secondo Sky Sport: FOTO: Getty –Zielinski(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, ...

