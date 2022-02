La mossa Swift spinge Mosca ai colloqui. Ma Kiev non si fida (Di domenica 27 febbraio 2022) “Un certo numero di banche” russe escluse dal sistema internazionale Swift, congelati gli attivi della Banca centrale, bloccati gli asset degli oligarchi russi sui mercati europei, statunitensi e canadesi. “Queste misure incideranno sulla capacità di Vladimir Putin di finanziare la sua guerra e avranno un effetto sulla sua economia”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, presentando il pacchetto di nuove misure contro la Russia in coordinamento con il presidente statunitense Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e i primi ministri Boris Johnson del Regno Unito e Justin Trudeau del Canada. “Quello che vorrebbe fare è distruggere l’Ucraina ma quello che sta facendo è distruggere il futuro del suo Paese”, ha aggiunto la presidente. Il pacchetto ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) “Un certo numero di banche” russe escluse dal sistema internazionale, congelati gli attivi della Banca centrale, bloccati gli asset degli oligarchi russi sui mercati europei, statunitensi e canadesi. “Queste misure incideranno sulla capacità di Vladimir Putin di finanziare la sua guerra e avranno un effetto sulla sua economia”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, presentando il pacchetto di nuove misure contro la Russia in coordinamento con il presidente statunitense Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e i primi ministri Boris Johnson del Regno Unito e Justin Trudeau del Canada. “Quello che vorrebbe fare è distruggere l’Ucraina ma quello che sta facendo è distruggere il futuro del suo Paese”, ha aggiunto la presidente. Il pacchetto ...

