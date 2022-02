Jessica delusa da Barù: “Sta con Sophie e Soleil. Non lo cerco più” (Video) (Di domenica 27 febbraio 2022) Jessica delusa da Barù. Ecco cosa dice la principessa a Miriana Trevisan mentre l’esperto di vini passa la sua serata con Soleil e Sophie Jessica Selassié si è messa in disparte ieri sera durante la festa del sabato e parlando con Miriana si è sfogata sull’atteggiamento assunto da Barù. In particolare la princess si lamenta del fatto che lui durante la serata non l’abbia cercata e sia stato a passare del tempo insieme a Sophie Codegoni e Soleil Sorge. A Miriana la princess dice che non lo cercherà più, trovando appoggio da parte della showgirl. “Anche adesso, mi hai vista che son venuta qua… niente, sta là. Con Solee con Sophie” dice Jessica commentando l’atteggiamento dell’esperto di vini, che ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022)da. Ecco cosa dice la principessa a Miriana Trevisan mentre l’esperto di vini passa la sua serata conSelassié si è messa in disparte ieri sera durante la festa del sabato e parlando con Miriana si è sfogata sull’atteggiamento assunto da. In particolare la princess si lamenta del fatto che lui durante la serata non l’abbia cercata e sia stato a passare del tempo insieme aCodegoni eSorge. A Miriana la princess dice che non lo cercherà più, trovando appoggio da parte della showgirl. “Anche adesso, mi hai vista che son venuta qua… niente, sta là. Con Solee con” dicecommentando l’atteggiamento dell’esperto di vini, che ...

