Il video del drone ucraino che distrugge un convoglio di mezzi russi (Di domenica 27 febbraio 2022) Un filmato pubblicato dal comandante in capo dell'esercito ucraino Valerii Zaluzhnyi, e rilanciato sui social da diversi utenti, mostra un attacco da parte di un drone Bayraktar di fabbricazione ucraina che distrugge un convoglio di mezzi... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022) Un filmato pubblicato dal comandante in capo dell'esercitoValerii Zaluzhnyi, e rilanciato sui social da diversi utenti, mostra un attacco da parte di unBayraktar di fabbricazione ucraina cheundi...

Advertising

acmilan : ??? The words of Director Maldini, Coach Pioli and Captain Romagnoli following #MilanUdinese ??? Le parole di Paolo… - stanzaselvaggia : Eccoli anche qui mentre discutono del ruolo della NATO nel conflitto. #berlusconi #salvini #ucraina - stanzaselvaggia : E qui la profonda partecipazione al dramma del popolo ucraino. #salvini #berlusconi #ucraina - giuppymassaro : RT @JacopoVeneziani: L’edificio alle spalle del presidente Zelensky in uno dei suoi ultimi video è la Casa delle Chimere di Kiev, capolavor… - attilascuola : RT @MartynaCanoneI1: @thumbuppp @TheDocReQ @DavidPuente Se poi non fossi ancora soddisfatto, ascolta questa registrazione. Una telefonata e… -