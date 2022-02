GF vip | Barù Gaetani su Jessica Selassié | “Con lei non ci sarà mai nulla”

(Di domenica 27 febbraio 2022) A quanto pare,continua a collezionare delusioni amorose. Dopo aver a lungo sperato di trovare un fidanzato all’interno del Grande Fratello vip ed essersi scontrata con il due di picche di Alessandro Basciano (il quale ha poi intrapreso una relazione con Sophie Codegoni), ora è la volta del “no” definitivo di. Fra la principessa etiope e il food influencer – nipote di Costantino della Gherardesca – è nata una bella amicizia. Lei non ha mai nascosto il suo interesse nei suoi confronti, cosa che ha più volte provato a fargli capire con frecciatine e battute. Dall’altro lato lui è sempre rimasto vago, ma la loro evidente intesa ha spinto i fan del reality a credere che anche lui fosse attratto da lei. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: è scontro tra Delia Duran e ...

Advertising

ParliamoDiNews : Barù hot al Gf vip: `Jessica ha la priorità, una delle donne in agenda`/ La polemica #BarùGaetani #JessicaSelassiè - ParliamoDiNews : GF Vip 6: a Carnevale finisce male la “storia” fra Jessica e Barù | Il Vicolo delle News #carnevale #finisce… - zazoomblog : “Voglio baciarti”. GF Vip Jessica Selassié senza freni con Barù. La reazione di lui però è glaciale - #“Voglio… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Jessica Selassié ammette a Barù: “Ho voglia di baciarti!”. Lui frena #Barù #JessicaHailéSelassié - VicolodelleNews : #GFVip 6: a Carnevale finisce male la “storia” fra #Jessica e #Barù Per leggere cliccate qui ---->… -

Ultime Notizie dalla rete : vip Barù

Gossip News

hot al Gf: "Jessica ha la priorità, una delle donne in agenda"/ La polemica La coppia ha la benevolenza dei coinquilini della casa del Grande Fratelloed anche del pubblico. I ...GFgela Jessica Selassiè era convinta che la situazione fosse migliorata dopo giorni di sorrisi, chiacchierate e ammiccamenti, ma non è andata come sperava. Il 'due di picche' è stato ...