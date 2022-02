Festival di Sanremo 2022, Al Bano svela perchè ha scelto di non partecipare (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da qualche settimana ma non passa giorno in cui non se ne parla. Quando ancora non erano stati resi noti i nomi dei partecipanti alla 72esima edizione del Festival della canzone italiana ecco che tra i tanti possibili concorrenti spiccava anche il nome di AlBano Carrisi. Quest’ultimo però non è stato presente sul palco del teatro Ariston e a rivelarne i motivi è stato lo stesso artista nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Mio. Al Bano rivela i motivi della sua non partecipazione al Festival di Sanremo 2022 Sul palco del teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2022, si sono esibiti molti artisti giovani ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildisi è concluso da qualche settimana ma non passa giorno in cui non se ne parla. Quando ancora non erano stati resi noti i nomi dei partecipanti alla 72esima edizione deldella canzone italiana ecco che tra i tanti possibili concorrenti spiccava anche il nome di AlCarrisi. Quest’ultimo però non è stato presente sul palco del teatro Ariston e a rivelarne i motivi è stato lo stesso artista nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Mio. Alrivela i motivi della sua non partecipazione aldiSul palco del teatro Ariston, in occasione deldi, si sono esibiti molti artisti giovani ...

Advertising

Eurosport_IT : 34 anni fa, anche il Festival di Sanremo si fermò per il secondo trionfo olimpico di Alberto Tomba, l'oro nello sla… - RadioItalia : Emma #atupertu con la Redazione di Radio Italia , racconta aneddoti e retroscena sulla sua partecipazione al Festiv… - Radio1Rai : #Sanremo Milioni di ascolti in streaming in 200 Paesi. Lo registra la classifica Global di #Billboard con ben 7 del… - MahmoodStories : Due bambini vestiti da Mahmood e Blanco durante la vittoria al Festival di Sanremo, per Carnevale ?? - acemnemesi2121 : RT @Eurosport_IT: 34 anni fa, anche il Festival di Sanremo si fermò per il secondo trionfo olimpico di Alberto Tomba, l'oro nello slalom di… -