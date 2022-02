Calcio Napoli all’ultimo respiro 2-1 alla Lazio e prima posizione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Calcio Napoli: Un gol di Fabian Ruiz al 94mo regala vittoria e primato alla squadra di Spalletti. Partita giocata a viso aperto dalle due squadre con una Lazio che si fa apprezzare di più nella prima mezz’ora di gioco senza, però, impensierire la porta di Ospina, autore, comunque, di un’ottima partita. Il vantaggio del Calcio Leggi su 2anews (Di lunedì 28 febbraio 2022): Un gol di Fabian Ruiz al 94mo regala vittoria etosquadra di Spalletti. Partita giocata a viso aperto dalle due squadre con unache si fa apprezzare di più nellamezz’ora di gioco senza, però, impensierire la porta di Ospina, autore, comunque, di un’ottima partita. Il vantaggio del

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - antonio_gaito : Al Napoli manca un rigore evidente su calcio d'angolo, ma che pure il VAR si è perso #LazioNapoli - Gazzetta_it : Lazio-Napoli 1-2: gol di Insigne, Pedro e Fabian Ruiz, azzurri primi col Milan #LazioNapoli - LaStampa : Il Napoli espugna l’Olimpico e vola in testa insieme al Milan. Decide Fabian Ruiz, Lazio ko 2-1 - salvatorino860 : RT @napolista: “Lazzaro, alzati e tira. Possibilmente non a giro”. Il Napoli risorge e va in testa al campionato Vince 2-1 in casa della L… -