Cagliari | Altare | «Voglio dare il mio contributo per la salvezza»

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il difensore delGiorgioha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match con il Torino Il difensore delGiorgioha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’attesissimo match con il Torino. INSOSTITUIBILE – «Sbagliando si impara. Ho sempre lavorato tanto, è così che si possono raggiungere gli obiettivi. Volevocontinuità eil mioalper la nostrae questo mi sta ripagando». POBEGA – «È un grandissimo ragazzo, sapevo che poteva arrivare a grandi livelli. Ha carattere, gioca molto sulla cattiveria, sull’agonismo. È bello ritrovarsi dopo tanto tempo in Serie A» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allenatore: Ivan Juric(3 - 5 - 1 - 1): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, A. Grassi, R. Marin, Deiola, Dalbert; G. Pereiro; Joao Pedro. Allenatore: Walter Mazzarri (agg. di ...Mazzarri ha pochi dubbi. Avanti con il 3-5-2 con Goldaniga, Lovato e Altare in difesa. In attacco scelti ancora Joao Pedro e Pereiro. Pavoletti e Keita partono dalla panchina. Torino-Cagliari sarà in ...PRIMO TEMPO 3' OCCASIONE CAGLIARI! Marin da fuori, lasciato tutto solo, calcia centralmente, male la risposta di Savic che respinge sulla testa di Joao Pedro che gli tira addosso, poi la ...