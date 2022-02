Atp Santiago 2022, Martinez e Baez volano in finale: battuti Tabilo e Ramos (Di domenica 27 febbraio 2022) Saranno Pedro Martinez e Sebastian Baez i due finalisti dell’Atp di Santiago 2022. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set il cileno Alejandro Tabilo (5-7 6-4 6-4) in quasi tre ore di gioco, nelle quali parte male perdendo il primo parziale a causa di un break nel game finale ma si riprende negli ultimi due set imponendosi in entrambi sul 6-4. Grande match quello giocato da Baez, che batte il numero 31 al mondo Albert Ramos-Vinolas (6-4 4-6 6-2); l’argentino porta subito a casa il primo set grazie a un break decisivo nell’ultimo game, ma lo spagnolo risponde nel secondo parziale strappando la battuta all’avversario nel quinto game. Grande finale di Baez, che conquista due break nel secondo e ottavo game chiudendo sul ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Saranno Pedroe Sebastiani due finalisti dell’Atp di. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set il cileno Alejandro(5-7 6-4 6-4) in quasi tre ore di gioco, nelle quali parte male perdendo il primo parziale a causa di un break nel gamema si riprende negli ultimi due set imponendosi in entrambi sul 6-4. Grande match quello giocato da, che batte il numero 31 al mondo Albert-Vinolas (6-4 4-6 6-2); l’argentino porta subito a casa il primo set grazie a un break decisivo nell’ultimo game, ma lo spagnolo risponde nel secondo parziale strappando la battuta all’avversario nel quinto game. Grandedi, che conquista due break nel secondo e ottavo game chiudendo sul ...

